الإثنين 17-04-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية السودانية: ما يجري في البلاد شأن داخلي

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الإثنين، 17-04-2023 05:44 م

الخارجية السودانية: ما يجري في البلاد شأن داخلي

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الوكيل الاخباري - قالت وزارة الخارجية السودانية إن ما يجري في البلاد، شأن داخلي ينبغي أن يترك للسودانيين تسويته بعيدا عن التدخلات الخارجية.

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وبحسب وكالة أنباء السودان الرسمية (سونا)، أعربت الخارجية، في بيان اليوم الاثنين، عن تقديرها لجهود الدول العربية والإفريقية والمجتمع الدولي الرامية للمساعدة في تهدئة الأحوال في البلاد، مؤكدة أن الجهات المختصة اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لحماية مقار ومنسوبي البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الخرطوم.


وأوضحت أن الجيش يعتمد استراتيجية قتالية تهدف لتقليل الخسائر وسط المدنيين والممتلكات، لافتة إلى ان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أصدر نتيجة لتمرد قوات الرد السريع قرارا بحلها وإعلانها قوة متمردة على الدولة، وسيجري التعامل معها على هذا الأساس.


وأشارت الوزارة إلى أن جميع الوساطات الوطنية والإقليمية والدولية سعت لإقناع قيادة الدعم السريع بالاندماج في القوات المسلحة وفشلت مساعيها.



 




 

 


 

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