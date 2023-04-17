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الإثنين، 17-04-2023 12:22 م

الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع يعلن استجابته لنداء قائد الجيش السوداني

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الوكيل الإخباري- أعلن الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع، الرائد نجم الدين عبدالله إسماعيل، انشقاقه عن قوات الدعم وتجديد ولائه للقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية.

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وظهر نجم الدين في مقطع فيديو وهو يتلو بيانا مسجلا، يوضح فيه أن القرار جاء استجابة لقرار قائد الجيش السوداني، بإنهاء انتداب ضباط القوات المسلحة في صفوف قوات الدعم السريع.

وقال: "أسأل الله أن يجنب البلاد الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحقن الدماء..

 

منذ أمس فقدت التواصل والاتصال بجميع وسائل الإعلام لأسباب خارج إرادتي وأؤكد أنني لم أصرح لأي منها، باعتباري ضابطا في القوات المسلحة وليس متحدثا باسم أي جهة".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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