الأحد 16-04-2023
الوكيل الاخباري

ارتفاع سعر الباذنجان في السوق المركزي

البحوث الفلكية بمصر: ظاهرة فلكية قد تؤثر على رؤية هلال العيد

مجلس الأمن الدولي يدعو أطراف النزاع في السودان لوقف فوري لإطلاق النار

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

وظائف شاغرة ومدعوون للمقابلات الشخصية - اسماء

الصحة تطرح عطاءات لصيانة 5 مستشفيات

التربية تطرح عطاءات لصيانة عدد من المدارس في الاردن

56 قتيلا و595 جريحا في الاشتباكات الدامية في السودان

عطلة رسمية اليوم الأحد في العاصمة السودانية الخرطوم

الأردنيون يحتفلون بيوم العلم الوطني

الأحد، 16-04-2023 07:46 ص

مجلس الأمن الدولي يدعو أطراف النزاع في السودان لوقف فوري لإطلاق النار

م


الوكيل الاخباري - دعا مجلس الأمن الدولي، اليوم الأحد، أطراف النزاع في السودان إلى وقف فوري لإطلاق النار.

اضافة اعلان


وجاء في البيان أن "أعضاء مجلس الأمن طالبوا الأطراف بوقف الأعمال القتالية على الفور وإعادة الهدوء والعودة إلى الحوار لحل الأزمة الحالية في السودان".


وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم العميق إزاء الاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، كما أعربوا عن أسفهم لمقتل وإصابة أشخاص بمن فيهم مدنيون.


وتسببت الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، التي اندلعت أمس السبت ولا تزال متواصلة، في مقتل 56 شخصا وإصابة حوالي 600 آخرين.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

إقرأ ايضا
نن

البحوث الفلكية بمصر: ظاهرة فلكية قد تؤثر على رؤية هلال العيد

ة

56 قتيلا و595 جريحا في الاشتباكات الدامية في السودان

ط

عطلة رسمية اليوم الأحد في العاصمة السودانية الخرطوم

0

الجيش السوداني يسيطر على مقار "الدعم السريع" في أم درمان

main_image643adfbccecfd

إيقاف تشغيل آخر محطات الطاقة النووية بألمانيا

2

عشرات القتلى في الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع

أخبار متعلقة
1202130125538957804957

مصر تعلق على أحداث السودان

w

حميدتي يبحث مع 3 مبعوثين دوليين التطورات في السودان

czoxMzI6Imh0dHBzOi8vcy5mcmFuY2UyNC5jb20vbWVkaWEvZGlzcGxheS8xOWIxMWU4MC1kNjFjLTExZWQtYTczYS0wMDUwNTZiZmIyYjYvdzoxMDI0L3A6MTZ4OS80MDk2ZjQ5OWFhOGY2ZTQyNjUwY2U0OGM2MzE0YjhmYWM5YTIzZDYzLmpwZyI7

الأمم المتحدة تحذر من تصاعد التوتر في السودان

E9XHBW-july2021

لبنان يجدد التزامه بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701

د

مجلس الأمن يبحث الوضع في السودان

image (17)

مصرع 11 طفلاً في انفجار مخلفات ذخيرة بجنوب السودان