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الإثنين، 03-04-2023 12:32 م

الخارجية الصينية تعلن عن زيارة ماكرون لبكين

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الوكيل الإخباري- أفادت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، اليوم الاثنين، بأن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، سيزور الصين في الفترة ما بين الـ 5 – 7 من أبريل الجاري.

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وأوضحت ينغ، في بيان نشر عبر موقع وزارة الخارجية الإلكتروني، قائلة: "بدعوة من الرئيس الصيني شي جين بينغ، سيزور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بكين في الفترة ما بين الـ 5 - 7 من أبريل".

وذكرت وكالة "فرانس برس"، نقلا عن قصر الإليزيه، أن ماكرون يعتزم خلال زيارته لبكين، بحث الوضع في أوكرانيا مع القيادة الصينية، وتحذير بكين من تقديم الدعم العسكري لروسيا.

وأضافت الوكالة، أن ماكرون سيسعى لإعادة العلاقات بينه وبين الرئيس الصيني، شي جين بينغ، عقب فترة طويلة من انقطاع الاتصال الشخصي، بسبب جائحة "كوفيد -19".

وكان آخر لقاء بين ماكرون وشي جين بينغ على هامش قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا، وكانت آخر زيارة لماكرون إلى بكين في يناير 2018.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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