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الأحد، 12-03-2023 04:52 م

حملة انتقادات واسعة تطال ماكرون عقب تصريحاته حول روسيا

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الوكيل الإخباري- انتقد مستخدمو "تويتر"، تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، التي تفيد بأنه "لا ينبغي لروسيا الانتصار في صراعها مع أوكرانيا".

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وصرح ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك، مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في الـ 10 من مارس الجاري، في باريس، بأن الاتحاد الأوروبي، يبذل جهودا كبيرة لمنع توسع الصراع في أوكرانيا، إلى العالم بأسره.

فامتلأ "تويتر" بالتعليقات الناقدة لماكرون، وتصريحاته تجاه روسيا، وهذا بعض من أبرز التعليقات.

كتب أحد المعلقين قائلا: "سيد ماكرون، بوتين يضحك على تصريحاتك، فالاعتراف بانتصار روسيا، هو الطريقة الوحيدة لمنع انتشار الصراع".

وأضاف آخر: "تصريحات ماكرون مثيرة للسخرية، فهو المسؤول عن تخريب اتفاقات مينسك بين روسيا وأوكرانيا".

وعلق آخر: "الصراع في أوكرانيا أصبح عالميا، منذ اللحظة التي قرر فيها حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة، وبريطانيا التدخل في الشؤون الأوكرانية".

وكتب آخر: "سيد ماكرون، عليك التركيز على مفاوضات السلام، عوضا عن تأجيج الفتن التي تشعل فتيل الصراعات".

وخلص رواد "تويتر"، إلى أن خطاب ماكرون، لم يحوي أية كلمة عن السلام.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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