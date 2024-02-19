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الإثنين، 19-02-2024 11:49 م

الخارجية اللبنانية تناشد المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها

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الوكيل الاخباري - أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بيانا، مساء اليوم الاثنين، دعت فيه الدول الراغبة بإعادة الاستقرار والهدوء إلى الجنوب اللبناني إلى إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة والمتمادية على لبنان، وآخرها ما حصل اليوم من اعتداء إسرائيلي على بلدة الغازية جنوب لبنان.

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وطالبت الخارجية اللبنانية المجتمع الدولي الضغط على إسرائيل لوقف محاولاتها الاستفزازية لتوسيع دائرة الحرب، واستدراج لبنان إلى حرب يسعى جاهدا لمنع حصولها نظرا لتهديدها أمن واستقرار لبنان والمنطقة برمتها، ولن ينتج عنها سوى الويلات والخراب.

 

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