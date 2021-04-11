بايدن يستسلم لإيران دون مقابل

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة ”نيويورك بوست“ الأمريكية، اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس جو بايدن استسلمت لإيران دون مقابل، باستعدادها لرفع العقوبات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب.



ولفتت الصحيفة إلى تصريحات مسؤولين أمريكيين أعربوا فيها عن استعدادهم لرفع العقوبات، خلال المحادثات التي تجري في فيينا بين إيران والدول الموقعة على اتفاق 2015 النووي، بهدف إعادة إحياء الاتفاق.



وقالت الصحيفة ”حتى قبل انتهاء المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في فيينا، استسلم فريق بايدن لطهران، إذ إن وزارة الخارجية قالت: إنها مستعدة لرفع العقوبات عن النظام المارق من أجل العودة للالتزام بالاتفاق النووي، متخلية بذلك عن كل نفوذها على طهران دون الحصول على شيء في المقابل“.

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المصدر: إرم