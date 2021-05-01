بايدن يلغي مشاريع تمويل البنتاغون لجدار ترامب على الحدود المكسيكية

الوكيل الإخباري- ألغى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مشاريع الرئيس السابق، دونالد ترامب، الخاصة ببناء جدار عازل على الحدود الأمريكية المكسيكية.

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وكان المشروع قد استخدمت فيه في البداية أموال كانت مخصصة للدفاع، والآن سيجري توجيه قسم منها لمكافحة الضرر البيئي الناجم عن بناء الجدار.



وكان الرئيس الأمريكي الخامس والأربعون، دونالد ترامب، قد فرض حالة الطوارئ واستعمل سلطات الطوارئ، وحوّل أموالا من مخصصات البنتاغون بعد أن رفض الكونغرس تمويل البناء الكامل للجدار، وحصل بذلك على حوالي 10.5 مليار دولار، في حين أن المشرعين خصصوا 4 مليارات دولار فقط لهذا الغرض.



وألغى بايدن في فبراير الماضي حالة الطوارئ الحدودية التي فرضها سلفه ترامب، والتي سمحت بتمويل الجدار في تجاوز للكونغرس.



المصدر: روسيااليوم