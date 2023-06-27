الدفاع البريطانية: القوات الأوكرانية استعادت منطقة خاضعة لروسيا منذ عام 2014

الوكيل الإخباري - رجحت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الثلاثاء أن تكون القوات الأوكرانية قد استعادت السيطرة على منطقة خاضعة لروسيا منذ عام 2014، في واقعة نادرة منذ اندلاع الحرب في فبراير (شباط) 2022.

اضافة اعلان



وقالت الوزارة في تقرير حول تطورات الحرب الروسية الأوكرانية نشرته على تويتر إن القوات الأوكرانية حققت تقدما «طفيفا» شرقا من قرية كراسنوجوروفكا نحو إقليم دونيتسك.

وأضافت أن الهجمات المتتالية التي شنتها أوكرانيا بالآونة الأخيرة في منطقة دونباس ربما «أرهقت» قوات دونيتسك والقوات الشيشانية العاملة في المنطقة.

الشرق الأوسط