عمدة نيويورك و"رسالة ساخرة" عبر حاويات القمامة: "الجرذان لا تحكم المدينة… نحن من نحكمها!"

الوكيل الإخباري- خرج عمدة نيويورك إريك آدامز عن المألوف بآخر أيامه في منصبه بمنشور ساخر على منصة "إكس"، يُمجّد فيه حاويات القمامة ذات الأغطية وكأنها اختراع ثوري من عالم المستقبل.



في منشوره، الذي أرفقه بصورة مُعدّة بأسلوب سينمائي يحاكي فيلم حرب النجوم، تفاخر آدامز قائلاً:

"إدارتنا قدّمت فكرة ثورية لم تخطر على بال أي إدارة سابقة: وضع القمامة في حاويات ذات أغطية!"



"حاوياتنا الإمبراطورية للقمامة ترد الضربة… لأن الجرذان ليست من تحكم هذه المدينة. نحن من نحكمها".



العبارة — التي تُحاكي مشهوراً من فيلم الإمبراطورية ترد الضربة — لم تكن مجرد تعبير عن فخر، بل كانت مزجا ذكيا بين السخرية والدعاية، حيث ظهرت في الصورة جرذة مُصغرة بملامح شخصية "جابا الهوت" الشهيرة من السلسلة، بينما تمثل الحاوية ذات الغطاء "نجم الموت" — رمز القوة والسيطرة.

وقد أشار آدامز إلى أن هذا الإجراء — الذي يُطلب من جميع المنشآت التجارية والمنازل في المدينة تطبيقه منذ سنوات — ساهم في خفض عدد الجرذان الملاحظة في الشوارع لمدة تسع أشهر متتالية، واعتبره "انتصارا غير مسبوق" في معركة المدينة ضد الآفات.



لكن، في لمسة ساخرة، يبدو أن آدامز يُنهي ولايته لا بخطاب رسمي، بل برسالة تهكمية: "نحن من نحكمها" — كأنه يُذكّر الجميع بأن التغيير الحقيقي لا يأتي من الأفلام، بل من حاويات القمامة.



وستنتقل هذه "المهمة الإمبراطورية" قريبا إلى العمدة الجديد زهران ممداني الذي سيتولى منصبه في 1 يناير 2026، ويُتوقع أن يواجه تحديات أكبر في مكافحة الجرذان ربما مع حاويات أكثر تطورا… أو جرذان أكثر ذكاء.



