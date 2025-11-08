السبت 2025-11-08 12:25 م
 

غارة إسرائيلية بصاروخين على مركبة في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان

السبت، 08-11-2025 09:49 ص

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام بوقوع غارة اسرائيلية من طائرة مسيّرة استهدفت مركبة بصاروخين في مدينة بنت جبيل جنوب لبنان.

ونقلت عن مصادر لبنانية بأن الغارة استهدفت سيارة قرب مستشفى "صلاح غندور" في مدينة بنت جبيل الجنوبية.

يشار إلى أن التهديدات الإسرائيلية ضد "حزب الله" انتقلت من التصريحات والضربات المحدودة إلى مرحلة أكثر خطورة تنذر بتصعيد واسع، حيث شنّ الجيش الإسرائيلي منذ يومين سلسلة غارات جوية مكثفة على جنوب لبنان.

ولاقت هذه الهجمات انتقادات شديدة من الأمم المتحدة، ممثلة في قواتها المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، التي وصفتها بأنها "انتهاكات واضحة لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701".


ومع تصاعد الغارات والتهديدات، تتزايد المخاوف من انهيار الهدنة الهشة وعودة المواجهات على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، في وقت تتكثف فيه التحركات الدولية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة ووضع حد لدائرة العنف التي تعصف بالمنطقة منذ أكثر من عامين.


