الكويت تتسلم الدفعة السابعة مقاتلات "يوروفايتر – تايفون"

الوكيل الإخباري- تسلمت الكويت الدفعة السابعة من طائرات "يوروفايتر – تايفون" وحطّت في قاعدة "سالم الصباح" الجوية يوم الخميس الماضي طائرتان في إطار تطوير قدرات الجيش الكويتي.



وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن وصول الطائرتين المقاتلتين يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الجاهزية القتالية ورفع كفاءة القوة الجوية.

وأضافت رئاسة الأركان، حسب وكالة الأنباء "كونا"، أن وصول الطائرتين جاء في إطار المشروع الاستراتيجي الهادف إلى تطوير قدرات الجيش الكويتي وتعزيز منظومته الدفاعية.



وأوضحت أن آمر قاعدة "سالم الصباح" الجوية، رئيس لجنة التوجيه المشتركة لطائرات (يوروفايتر) شهد استقبال الطائرتين إلى جانب عدد من ضباط القوة الجوية الكويتية.



يذكر أن تسلم هذه الطائرات بدأ منذ ديسمبر 2021 ضمن مشروع استراتيجي شامل يمثل نقلة نوعية في جاهزية القوة الجوية.