الكويت تتسلم الدفعة السابعة مقاتلات "يوروفايتر – تايفون"

وذكرت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي أن وصول الطائرتين المقاتلتين يأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الجاهزية القتالية ورفع كفاءة القوة الجوية.
وأضافت رئاسة الأركان، حسب وكالة الأنباء "كونا"، أن وصول الطائرتين جاء في إطار المشروع الاستراتيجي الهادف إلى تطوير قدرات الجيش الكويتي وتعزيز منظومته الدفاعية.
وأوضحت أن آمر قاعدة "سالم الصباح" الجوية، رئيس لجنة التوجيه المشتركة لطائرات (يوروفايتر) شهد استقبال الطائرتين إلى جانب عدد من ضباط القوة الجوية الكويتية.
يذكر أن تسلم هذه الطائرات بدأ منذ ديسمبر 2021 ضمن مشروع استراتيجي شامل يمثل نقلة نوعية في جاهزية القوة الجوية.
-
أخبار متعلقة
-
عطل في الطائرة يجبر وزير خارجية ألمانيا على تعديل زيارته إلى كولومبيا
-
غارة إسرائيلية بصاروخين على مركبة في مدينة بنت جبيل جنوبي لبنان
-
عمدة نيويورك و"رسالة ساخرة" عبر حاويات القمامة: "الجرذان لا تحكم المدينة… نحن من نحكمها!"
-
أذربيجان لن ترسل قوات حفظ سلام إلى غزة إلا إذا توقف القتال تماما
-
وزير الدفاع الباكستاني: انهيار محادثاتنا مع أفغانستان
-
الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن الشرع
-
القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين آخرين
-
أزمة طيران غير مسبوقة في الولايات المتحدة