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الثلاثاء، 27-02-2024 08:51 ص

روسيا : اسقاط ثلاث مسيرات جوية معادية فوق مقاطعتي بريانسك وبيلغورود

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الوكيل الإخباري- أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش أسقطت خلال الليلة الماضية طائرتين بدون طيار أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك وثالثة فوق مقاطعة بيلغورود.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "تم في الليلة الماضية، التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام مسيرات جوية على أهداف في الأراضي الروسية. وتمكنت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة، من تدمير طائرتين أوكرانيتين بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بريانسك وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".


في وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الروسي أن طواقم منظومة الدفاع الجوي من طراز "إس-300"، أسقطت 3 طائرات حربية تابعة لقوات كييف بمشاركة منظومة الدفاع الجوي "بوك-إم2" على اتجاه زابوروجيه.

روسيا اليوم

 




 

 


 

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