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السبت، 04-03-2023 02:22 م

الدفاع الروسية: 500 جندي أوكراني سقطوا في محور دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية

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الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أن حوالي 500 جندي أوكراني سقطوا بين قتيل وجريح في محور دونيتسك خلال اليوم الماضي.

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وقالت وزارة الدفاع في الإفادة الصحفية اليومية إن القوات الروسية قضت على أكثر من 70 جنديا أوكرانيا، في محور خيرسون، بالإضافة إلى تدمير 20 مركبة ونظام مدفعي من "M777" أمريكي الصنع، ومدافع هاوتزر.

وفي اتجاه كوبيانسك أسفرت العمليات الهجومية التي تشنها القوات الروسية بدعم من الطيران والمدفعية عن مقتل أكثر من 90 جنديا أوكرانيا، وتدمير دبابة و6 مركبات.

وفي محور جنوب دونيتسك ومنطقة زابوروجيه ألحق  سلاح الطيران الروسي خسائر كبيرة بالقوات الأوكرانية، حيث تم القضاء على 80 عسكريا وتدمير دبابة ومدرعتين ومدفعين خلال اليوم الماضي.

وفي منطقة دروجكوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير رادار ومنظوم صاروخية مضادة للطائرات من نوع "إس-300".

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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