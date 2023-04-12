"الدولية للهجرة": الربع الأول من العام 2023 الأكثر دموية منذ عام 2017

الوكيل الاخباري - وثق مشروع المهاجرين المفقودين، التابع للمنظمة الدولية للهجرة، 441 حالة وفاة للمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط في الربع الأول من عام 2023، لافتاً إلى أنه الربع الأول الأكثر دموية على الإطلاق منذ عام 2017.

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ووفقاً لتقرير صدرته المنظمة، اليوم الأربعاء، تأتي الخسائر المتزايدة في الأرواح وسط تقارير عن التأخيرات في استجابات الإنقاذ التي تقودها الدول، وإعاقة عمليات سفن البحث والإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية في وسط البحر الأبيض المتوسط.



وقال المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، أنطونيو فيتورينو: "إن الأزمة الإنسانية المستمرة في وسط البحر الأبيض المتوسط لا تطاق، مع تسجيل أكثر من 20,000 حالة وفاة على هذا الطريق منذ عام 2014".

وأشار التقرير إلى أن التأخير في عمليات الإنقاذ التي تقودها الدولة على طريق وسط البحر الأبيض المتوسط، كان عاملاً في 6 حوادث على الأقل هذا العام أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 127 شخصا.



وأدى الغياب التام للرد على حالة سابعة بحياة ما لا يقل عن 73 مهاجرا.