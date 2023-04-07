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الجمعة، 07-04-2023 09:23 م

إيطاليا تسجل أدنى معدل للمواليد في 2022 منذ توحيدها

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الوكيل الإخباري - قال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء اليوم الجمعة، إن معدل المواليد في إيطاليا ‏انخفض إلى مستوى تاريخي جديد ليقل عن 400 ألف في 2022 مع استمرار ‏تناقص عدد السكان.‏

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وقال المعهد في تقريره السنوي، إن إيطاليا سجلت العام الماضي أكثر من 12وفاة ‏مقابل كل سبعة مواليد، وتقلص عدد السكان 179 ألفاً لينخفض إلى 58.85 مليون ‏نسمة.‏


وتراجع تقلص عدد السكان قليلاً مقارنة بعامي 2021 و2020 اللذين تأثرا بشدة ‏بجائحة كوفيد-19.‏


وأشار المعهد إلى أن إيطاليا سجلت 392600 مولود في 2022 وهي السنة الرابعة ‏عشرة التي تسجل فيها إيطاليا انخفاضاً في معدل المواليد، وهو أقل رقم تسجله ‏المواليد في سنة منذ توحيد البلاد في 1861.


وسجلت البلاد 400249 مولوداً عام ‏‏2021، وفق ما نقلته وكالات أنباء عالمية.


وأضاف المعهد، أن هناك "عاملاً رئيسياً يتمثل بتقلص عدد وتقدم عمر إناث الفئة ‏العمرية الممتدة بين 15 و49 عاماً التي تعتبر تقليدياً مرحلة الخصوبة".‏


وهبط معدل الخصوبة إلى 1.24 طفل لكل امرأة نزولاً من 1.25 طفل في 2021، ‏مع تسجيل انخفاض في المناطق الوسطى والشمالية وزيادة طفيفة في الجنوب.‏


وعوضت الهجرة هذا الاتجاه جزئياً مع تجاوز عدد الوافدين لعدد المغادرين، وشكل ‏الأجانب 8.6 بالمئة من سكان البلاد في عام 2022 ليصبح إجمالي الأجانب 5.05 ‏مليون.‏


وتوقع المعهد في أيلول، أن تفقد إيطاليا خمس سكانها مع اتجاه عدد السكان ‏للانخفاض ليبلغ عددهم 54.2 مليون في 2050 ثم يصبح عددهم 47.7 مليون في ‏‏2070.‏


وجاء في أحدث تقرير للمعهد، أن واحدا من كل أربعة أشخاص في إيطاليا يزيد ‏عمره عن 65 عاماً، بينما زاد عدد الذين تخطوا مئة عام ثلاث مرات إلى 22 ألف ‏شخص على مدار العشرين عاماً الماضية.‏


وبلغ متوسط العمر المتوقع عند الولادة 82.6 في عام 2022. ويعيش الناس في ‏المناطق الوسطى والشمالية الغنية لفترة أطول من المقيمين في المناطق الجنوبية ‏الفقيرة.‏

 

بترا

 




 

 


 

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