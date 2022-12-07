الديمقراطيون يفوزون بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ الأميركي

الوكيل الإخباري - فاز حزب الرئيس الأميركي جو بايدن بمقعد إضافي في مجلس الشيوخ أمس الثلاثاء، بعدما تمكّن السيناتور الديمقراطي رافائيل وارنوك من الاحتفاظ بمقعده عن ولاية جورجيا، وفقا لتقديرات شبكات تلفزة أميركية.

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وانتصر السيناتور -المنتهية ولايته- على المرشح الجمهوري هيرشل ووكر المدعوم من الرئيس السابق دونالد ترامب.



وكان المرشحان تواجها في انتخابات التجديد النصفي التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ولم يتمكن أيّ منهما من حسم النتيجة من الدورة الأولى؛ فكانت هذه الدورة الثانية بينهما.



ويعزّز هذا الفوز الأغلبية الضئيلة للغاية التي يتمتّع بها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، ليصل عدد المقاعد التي حصلوا عليها إلى 51 مقابل 49 للحزب الجمهوري؛ ممّا سيسمح للرئيس بايدن بقدر أكبر من التأثير في اللجان البرلمانية الأساسية.



لكنّ هذا الفوز لا يغيّر ميزان القوى في الكونغرس، إذ تمكّن الديمقراطيون من الحفاظ على أغلبيتهم في مجلس الشيوخ، لكنهم خسروها في مجلس النواب لمصلحة الجمهوريين الذين كانوا يأملون تحقيق فوز أكبر بكثير مما حققوه.



وولاية جورجيا المحسوبة تاريخيا للجمهوريين، فاجأت أميركا بتفضيلها جو بايدن على دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في 2020، قبل أن تنتخب ديمقراطيَّين عضوين في مجلس الشيوخ بعد ذلك بشهرين.

الجزيرة