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الإثنين، 21-11-2022 04:27 م

الكرملين: لا توجد خطط بشأن تعبئة ثانية لجنود الاحتياط

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الوكيل الإخباري - تناول الكرملين مخاوف واسعة الانتشار، بشأن حدوث موجة ثانية لتعبئة جنود الاحتياط للمشاركة في الحرب بأوكرانيا، حيث قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إنه "لا توجد مناقشات" بهذا الشأن في الكرملين، بحسب ما نقلته وكالات الأنباء الروسية.

وكانت روسيا قالت في وقت سابق إنها انتهت من تعبئة 300 ألف جندي احتياط في أواخر أكتوبر الماضي.

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وقد تم بالفعل نشر نحو 82 ألف فرد على الخطوط الأمامية في مطلع نوفمبر. وكان الآخرون يتدربون على القتال في روسيا.


وفي الإعلان السابق، قال وزير الدفاع سيرجي شويجو، بالفعل إنه لن يتم التخطيط للقيام بتعبئة أخرى.


جدير بالذكر أن التعبئة كانت قد أثارت حالة من الذعر العام في روسيا، حيث فر مئات الآلاف من الأفراد إلى الخارج، ولو بصورة مؤقتة. كما سافر الكثيرون إلى كازاخستان أو جورجيا المجاورتين. فيما اختبأ آخرون داخل بلادهم لتجنب أن يتم تجنيدهم.


وعلى الرغم من التصريحات الرسمية الصادرة عن الكرملين ووزارة الدفاع، هناك مخاوف كبيرة من حدوث تعبئة ثانية في روسيا.

 

البيان

 




 

 


 

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