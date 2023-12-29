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الجمعة، 29-12-2023 08:49 ص

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

السعودية


الوكيل الاخباري - أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة الأميرة العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود بن فيصل بن تركي آل سعود، مشيرا إلى أنها والدة الأمير بندر بن ثامر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود.

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وجاء في بيان الديوان الملكي: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة، العنود بنت سعود بن عبدالله آل سعود بن فيصل بن تركي آل سعود، والدة سمو الأمير، بندر بن ثامر بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيُصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 16 - 6 - 1445 هجرية، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".


 




 

 


 

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