الرئيس الأوكراني : المفاوضات مع روسيا معقدة ولكنها مستمرة

الوكيل الإخباري-أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن المفاوضات مع روسيا تتقدم بشكل صعب للغاية.

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وفي كلمة مصورة مساء الثلاثاء، أكد زيلينسكي مواصلة بلاده العمل على مختلف المستويات لدفع روسيا نحو السلام وإنهاء الحرب.

وقال: "المفاوضات تعقد كل يوم وتستمر بشكل صعب للغاية. لكننا نمضي قدما خطوة بخطوة".



وتطرق إلى الوضع في ماريوبول جنوب شرقي البلاد، وأشار إلى وجود حوالي 100 ألف شخص في المدينة التي تتعرض باستمرار لهجمات الجيش الروسي.

وأوضح زيلينسكي أنه تم إجلاء نحو 7 آلاف شخص من سكان ماريوبول خلال الثلاثاء.



وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.



وتشترط روسيا لإنهاء العملية، تخلي أوكرانيا عن أي خطط للانضمام إلى كيانات عسكرية بينها حلف شمال الأطلسي "الناتو" والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره كييف "تدخلا في سيادتها".

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