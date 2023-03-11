الرئيس التونسي يقرر رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في سوريا

الوكيل الإخباري - قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء أمس الجمعة، رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لبلاده لدى سوريا إلى سفير.

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وقال في كلمه لدى لقائه وزير الخارجية نبيل عمار، وبثت على الصفحة الرسمية للرئاسة، إنه ليس هناك ما يبرر عدم وجود سفير لتونس بالجمهورية العربية السورية وسفير لسوريا بتونس.



كما شدد في كلمته على رفض تونس لأي تقسيم لسوريا كما حاولوا في بداية القرن العشرين.



وقال إن تونس لا تتدخل في شؤون الغير كما لا تقبل أن يتم التدخل في شؤونها في إشارة إلى مشكلة المهاجرين الأفارقة التي عرفتها البلاد مؤخرا.



وأوضح أن السلطات لن تسمح يتجاوز القانون وستواصل مقاومة عمليات الاتجار بالبشر.



يذكر أن تونس قطعت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا قبل أكثر من 10 سنوات، وفي عام 2017 أعادت تونس بعثة دبلوماسية محدودة، وفي نهاية 2018 تم استئناف حركة الطيران بين البلدين.



بترا