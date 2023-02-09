الرئيس التونسي يقرر رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي في سوريا

الوكيل الإخباري- قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي لبلاده في سوريا.



وأكد قيس سعيد أن "قضية سوريا شأن داخلي يهم السوريين بمفردهم والسفير يُعتمد لدى الدولة وليس لدى النظام".



وذكرت الرئاسة التونسية عبر "فيسبوك" "قرر رئيس الجمهورية الترفيع في مستوى التمثيل الدبلوماسي التونسي في دمشق".



وأضافت أن سعيد "جدد التأكيد على وقوف الشعب التونسي إلى الشعب السوري الشقيق".



وتحدث الرئيس في هذا الإطار عن عديد المحطات التاريخية التي عاشتها سوريا منذ بداية القرن العشرين والترتيبات التي حصلت منذ ذلك الوقت لتقسيمها.



كما تطرق إلى التجربة الدستورية السورية وكيف تم حصار المجلس الذي كان سيضع دستورا سوريا وما تبعه من أيام دامية نتيجة رفض السوريين لأي تدخل أجنبي.

اضافة اعلان

روسيا اليوم