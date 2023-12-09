الرئيس الروسي يشيد بالعزلة الاقتصادية لبلاده

الوكيل الإخباري - أشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالعزلة الاقتصادية لبلاده، مؤكداً أنها جيدة للدولة، وأن روسيا على الطريق لتصبح واحدة من أبرز مراكز النمو بالرغم من الحرب مع أوكرانيا.

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وخلال مؤتمر للأعمال في موسكو، شدد بوتين يوم الخميس السابع من كانون الأول على أن الاقتصاد الروسي من المتوقع أن ينمو 3.5% هذا العام، بعدما انكمش بنحو 2.1% في 2022.



وأضاف في التصريحات التي نقلتها رويترز: اليوم أصبح الناتج المحلي الإجمالي أعلى مما كان عليه قبل هجوم العقوبات الغربية.



كما شدد على أن روسيا في طريقها لكي تصبح مركزاً للنمو.

وتابع: العالم دخل حقبة من التغييرات الجذرية والاختبارات الجادة ليس فقط لشركات أو قطاعات محددة لكن لدول ومناطق بأكملها حول العالم.



وأشار بوتين إلى أن عجز الميزانية الروسية ينكمش في حين يتدهور الاقتصاد لدى الغرب.

CNBC