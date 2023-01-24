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الثلاثاء، 24-01-2023 10:16 ص

الرئيس تبون يعزي الجيش الجزائري وأسر ضحايا تحطم المروحية بولاية عين الدفلى

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الوكيل الاخباري- تقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الاثنين، بتعازيه لكافة أفراد الجيش الوطني الشعبي ولعائلات ضحايا تحطم مروحية بضواحي العطاف بولاية عين الدفلى.

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وفي بيان لها، قالت الرئاسة الجزائرية: "على إثر حادث سقوط مروحية عسكرية خلال مهمة تدريبية مبرمجة، بمنطقة العطاف بولاية عين الدفلى يتقدم السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، بتعازيه الخالصة لأسر الشهداء، العقيد مناري مراد والرائد دحماني موسى محمد والرقيب المتعاقد شبوع أسامة، كما يعزي كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي، بهذا المصاب الجلل".

 

ومساء اليوم الاثنين، تحطمت مروحية عسكرية للجيش الجزائري، وقتل طاقمها المكون من ثلاثة عسكريين بولاية عين الدفلى 200 كم غرب العاصمة.


 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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