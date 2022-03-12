السعودية تحذر مواطنيها والمقيمين: إحذروا موجة باردة عنيفة تقترب فيها الحرارة من صفر

الوكيل الاخباري - توقّع خبير بالمركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، تعرُّضها لموجة باردة قد تكون عنيفة تقترب درجاتها من الصفر المئوي.

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وأكّد محلل الطقس بالمركز الوطني للأرصاد عادل قازنلي، أن المملكة تعيش الآن فترة انتقالية في حالة الطقس، قد تشهد موجات باردة عميقة أو أخرى جنوبية دافئة.



ولفت قازنلي، إلى أن أمس شهد دخول كتلة هوائية باردة على مناطق شمال المملكة أسهمت في إثارة الأتربة والغبار وتشكل موجة غبارية انخفضت على أثرها درجات الحرارة إلى أقل من درجة واحدة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة.



وتابع، في مداخلة على قناة الإخبارية، أن الكتلة الهوائية الباردة أسهمت في انخفاض درجات الحرارة، وقد يستمر الانخفاض حتى الإثنين المقبل بين 1 إلى 6 مئوية بكل من: تبوك وحائل والأطراف الشمالية حتى منطقة القصيم.



