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الأحد، 24-09-2023 04:39 م

السعودية .. تحذير لسكان هذه المناطق خلال الساعات القادمة - اسماء

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الوكيل الاخباري - حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية من هطول أمطار غزيرة على منطقة المدينة المنورة اليوم، الأحد، تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية، وتدنياً في مدى الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات بدر، وخيبر، والعلا، والعيص، والمهد، ووادي الفرع، وتستمر حتى التاسعة مساءً.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد السعودية؛ في تقريره بتوقعه لحالة طقس، من أيام، وقال إن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة و مكة المكرمة.

كما قال المركز الوطني للأرصاد السعودي إنه من المتوقع أن تكون السماء غائمة جزئيا يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ونجران كذلك على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض.

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