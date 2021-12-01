الأربعاء 01-12-2021
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الأربعاء، 01-12-2021 09:59 ص

السعودية ترفع تعليق الرحلات من 6دول

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الوكيل الإخباري-تبدأ المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، بتطبيق قرار رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة العربية السعودية من مصر و5 دول أخرى.

وجاء في بيان للهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية أنه: "ابتداءا من الساعة الواحدة من صباح الأربعاء، يبدأ رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة العربية السعودية عن 6 دول معلق القدوم منها، هي: جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية البرازيل الاتحادية، جمهورية فيتنام الاشتراكية، جمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند، وذلك دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارج هذه الدول قبل الدخول إلى المملكة السعودية".

وشددت الهيئة على "جميع الناقلات الجوية بأهمية تطبيق إجراءات القدوم التالية: تقديم شهادة PCR سارية المفعول قبل الرحلة بـ 72 ساعة، التسجيل في منصة قدوم، تطبيق إجراءات الحجر المؤسسي لمدة 5 أيام بغض النظر عن حالة التحصين خارج المملكة العربية السعودية، التقيد بأخذ المسحة الطبية في اليومين الأول والخامس من الحجر الصحي المؤسسي".

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روسيا اليوم

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