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السبت، 01-01-2022 11:31 ص

السعودية تسمح لمتلقي جرعتي لقاح 'سبوتنيك V' بدخول أراضيها.. اعتبارا من اليوم

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الوكيل الإخباري-تسمح السعودية، اعتبارا من اليوم السبت، لمتلقي جرعتين من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا، بدخول السعودية، للقيام بزيارات قصيرة تشمل العمرة والحج.

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ويأتي هذا الإجراء بعد أن حدثت السعودية بروتوكولات الحجر المؤسسي والتي تسمح للأشخاص مكتملي التحصين بدخول السعودية وأضافت اللقاح الروسي "سبوتينك V" ضمن قائمة المسموح لهم بالقدوم.


جدير بالذكر أن الحجر الصحي المؤسسي هو "إجراء استضافة القادمين من خارج السعودية في مقرات محددة لحجرهم صحیا على نفقتهم الخاصة"، حيث خصص للحجر الصحي المؤسسي مقرات "مرفق دار الإيواء السياحي المرخص من قبل وزارة السياحة، أو مسكن الشركة المرخص من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والمؤهلين للحجر الصحي".

روسيا اليوم

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