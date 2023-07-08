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السبت، 08-07-2023 11:04 ص

السعودية تشهد سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة

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الوكيل الإخباري- توقع المركز الوطني للأرصاد في السعودية إن الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، وقد تمتد إلى الباحة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وما يزال الطقس حاراً مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من وسط وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة، وتصل إلى 48 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي وشمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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عكاظ

 




 

 


 

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