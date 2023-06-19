الإثنين 19-06-2023
الوكيل الاخباري

تجربة سعودية .. طرق الحج الباردة

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الإثنين، 19-06-2023 11:59 ص

تجربة سعودية .. طرق الحج الباردة

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الوكيل الإخباري- بدأت الهيئة العامة للطرق في السعودية بتنفيذ تجربة الدراسة البحثية الخاصة "بتبريد الأسطح الإسفلتية" في الحج، وذلك في منطقة رمي الجمرات، وذلك بهدف خدمة وراحة الحجاج.

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وكانت الهيئة العامة للطرق بالشراكة مع وزارة البلدية والشؤون القروية والإسكان قد قامتا بتجربة هذه التقنية قبل عدة أشهر في منطقة الرياض.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، تعود أسباب هذه التجربة لارتفاع درجة حرارة الطرق في بعض الأحيان إلى 70 درجة مئوية، ولأن الطرق علميا تعيد إطلاق هذه الحرارة ليلا، مما يسبب ظاهرة علمية تسمى "ظاهرة الجزيرة الحرارية" التي تؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة، وتلوث الهواء.

وأتت الحاجة لمعالجة هذه الظاهرة حيث تم البدء في تجربة استخدام ما يعرف بالأرصفة الباردة، وهي عبارة عن عدة مواد محلية الصنع لها القدرة على امتصاص كميات أقل من الأشعة الشمسية، من خلال قدرة هذه المادة على عكس الأشعة، ومن ثم تكون درجة حرارة سطحها أقل من الأرصفة التقليدية، وتناسب هذه المادة الطرق المحيطة بالمناطق السكنية.

وتهدف هذه التجربة لخفض درجة الحرارة في الأحياء والمناطق السكنية، وتقليل الطاقة المستخدمة في تبريد المباني وتقليل آثار تغير المناخ، وتسهم هذه التقنية في توفير بيئة أكثر راحة في مناطق الانتظار، والمناطق التي يتجمع فيها الناس.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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