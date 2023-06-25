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الأحد، 25-06-2023 06:13 م

السعودية تحذر الحجاج

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الوكيل الاخباري - حذّرت وزارة الصحة السعودية، الأحد، الحجاج، من التعرض لأشعة الشمس في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، "تجنبا للإصابة بضربات الشمس والإجهاد الحراري"، بحسب ما أوردت القناة الإخبارية السعودية الرسمية.

وأوضحت الوزارة أن موسم الحج لهذا العام "يشهد ارتفاعا عاليا في درجة الحرارة"، وحثت كل حاج على "استخدام المظلة طوال فترة النهار، والإكثار من شرب المياه والسوائل".

وقالت إن "ارتفاع درجة حرارة الشمس أو التعرض لها بشكل مباشر من أخطر المهددات على صحتكم" . 

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