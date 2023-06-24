السبت 24-06-2023
الوكيل الاخباري

البحرين تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

هل يجوز بيع دماء الأضاحي؟ الإفتاء تجيب

السلطات السعودية تعلن عن عدد الحجاج القادمين من الخارج

لبنان يدين العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية

الصفدي يستقبل مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى

بوتين يصادق على قانون يسمح بتجنيد السجناء في الجيش الروسي

قرار هام من واشنطن حول الأحداث في روسيا

جماهير تشيع جثمان الشهيد طارق إدريس في نابلس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

ايعاز حكومي بشأن أسعار الدجاج

السبت، 24-06-2023 08:20 م

السلطات السعودية تعلن عن عدد الحجاج القادمين من الخارج

مكة


الوكيل الاخباري - كشفت السلطات السعودية عن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الدولية حتى نهاية يوم الجمعة.


وأعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم 1626500 حاج خلال موسم الحج لهذا العام 1444 هجري (2023) عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الجمعة 5 ذي الحجة 1444 هجري الموافق 23 يونيو 2023.


وأشارت "الجوازات" إلى أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية 1559053 حاجا منهم مستفيدي مبادرة طريق مكة البالغ عددهم 240137 حاجا، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 60617 حاجا، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية 6830 حاجا.


وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير كافة إمكاناتها ، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي تقودها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم





 




 

 


 

إقرأ ايضا
ب

البحرين تدين اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية

ب

بوتين يصادق على قانون يسمح بتجنيد السجناء في الجيش الروسي

ان

قرار هام من واشنطن حول الأحداث في روسيا

0

الطيران الحربي العراقي يقتل مجموعة إرهابية

6496efa14c59b7205664189b

شبكة VK الاجتماعية الروسية تحجب صفحة "فاغنر"

6496edb84236045a1821502c

الدفاع الروسية تعلن أن عددا كبيرا من مقاتلي "فاغنر" أدركوا خطأهم وطلبوا المساعدة

أخبار متعلقة
6490058d4c59b757843351a0

تجربة سعودية .. طرق الحج الباردة

620231815521268610255

السعودية: الثلاثاء 27 حزيران وقفة عرفة والأربعاء عيد الأضحى

88

مع بدء موسم الحج.. إجراءات ضرورية للوقاية من الأمراض المعدية

www

هدنة جديدة في السودان لثلاثة أيام

6202316224812852884583

السعودية تعلن استقبال أكثر من مليون حاج حتى الآن

222

أمر من الملك سلمان بن عبد العزيز لحجاج بيت الله الحرام