السلطات السعودية تعلن عن عدد الحجاج القادمين من الخارج

الوكيل الاخباري - كشفت السلطات السعودية عن عدد الحجاج القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الدولية حتى نهاية يوم الجمعة.





وأعلنت المديرية العامة للجوازات قدوم 1626500 حاج خلال موسم الحج لهذا العام 1444 هجري (2023) عبر جميع منافذ المملكة الجوية والبرية والبحرية، وذلك حتى نهاية يوم الجمعة 5 ذي الحجة 1444 هجري الموافق 23 يونيو 2023.





وأشارت "الجوازات" إلى أنه بلغ عدد ضيوف الرحمن القادمين من خارج المملكة عبر المنافذ الجوية 1559053 حاجا منهم مستفيدي مبادرة طريق مكة البالغ عددهم 240137 حاجا، فيما بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البرية 60617 حاجا، في حين بلغ عدد القادمين عبر المنافذ البحرية 6830 حاجا.





وأكدت المديرية العامة للجوازات تسخير كافة إمكاناتها ، لتسهيل إجراءات دخول ضيوف الرحمن، من خلال دعم منصاتها في المنافذ الدولية الجوية والبرية والبحرية بأحدث الأجهزة التقنية التي تقودها كوادر بشرية مؤهلة بلغات مختلفة.

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روسيا اليوم









