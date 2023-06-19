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الوكيل الاخباري

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الإثنين، 19-06-2023 06:12 م

هام للاردنيين في السعودية .. عقوبات صارمة لهؤلاء !

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الوكيل الاخباري - كشف الأمن العام في المملكة العربية السعودية عن عقوبات صارمة تنتظر كل من ينقل الحجاج الذين لا يحملون تصاريح حج نظامية.

وأوضح "الأمن العام" وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" أن عقوبة من يتم ضبطه خلال نقله أشخاصاً دون تصريح حج من مخالفي أنظمة وتعليمات الحج تشمل السجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال عن كل مخالف يتم نقله، مع تعدد الغرامة المالية بتعدد المخالفين المنقولين، والإبعاد عن المملكة إن كان وافدًا.

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