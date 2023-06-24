وفاة وزير سعودي سابق

الوكيل الاخباري - توفي ، وزير المواصلات السعودي الأسبق الدكتور ناصر السلوم، بعد تعرضه لوعكة صحية، عن عمر ناهز الـ 80 عاماً، إذ كان له الفضل في إنشاء كثير من الطرق بالسعودية.





ولد الدكتور ناصر في المدينة المنورة عام 1358هـ، وتلقى تعليمه هناك، ثم حصل على البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة القاهرة، وتلاها الماجستير ومن ثم الدكتوراه في التخصص نفسه من جامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأميركية.



وتقلد الوزير السابق مناصب عدة منها: مدير عام المشاريع في وزارة المواصلات (وزارة النقل حالياً)، ووكيل الوزارة المساعد للشؤون الفنية، ووكيل وزارة المواصلات رئيس مجلس إدارة شركة النقل الجماعي، إضافة إلى كونه عضو مجلس إدارة في عدد من الأجهزة الحكومية، وكان مفوض عام الجناح السعودي في معرضي أكسبو كندا والولايات المتحدة الأميركية، وعين وزيراً للمواصلات وأمين عام هيئة تطوير مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة.



ونعى وزير النقل والخدمات اللوجستية، صالح الجاسر، وزير المواصلات الأسبق ناصر السلوم، داعيًا الله له بالرحمة ولأهله بالصبر والسلوان، مشيدًا بجهوده البارزة في قطاع الطرق والمواصلات.

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روسيا اليوم





