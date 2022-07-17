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الأحد، 17-07-2022 07:41 ص

السعودية تصدر 28 قراراً إدارياً بحق مخالفين لأنظمة الحج

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الوكيل الإخباري - أصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات في السعودية بمداخل العاصمة المقدسة 28 قراراً إدارياً بحق عدد من المخالفين؛ لنقلهم أشخاصًا غير مصرّح لهم بالحج.

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ومن ضمن القرارات عقوبة السجن والغرامة المالية والتشهير وترحيل الناقلين من المقيمين، والمطالبة قضائياً بمصادرة المركبات المستخدمة في النقل، وذلك خلال المدة من 1443/11/10هـ حتى 15/ 12 /1443 وفق صحيفة عكاظ.


يذكر أن اللجان الإدارية الموسمية عملت في موسم الحج على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق مخالفي تنظيمات وتعليمات الحج.

 

البيان

 

 


 




 

 


 

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