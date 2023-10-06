السعودية تعلن عن تأشيرة العمرة المجانية .. تعرّف على آلية التقديم

الوكيل الإخباري - أطلقت وزارة الخارجية السعودية خدمة استخراج تأشيرة العمرة المجانية، والتي تسمح بدخول أراضي المملكة العربية السعودية مجاناً، حيث تستمر لمدة 4 أيام، ومن الممكن لحاملي هذه التأشيرة القيام بأداء مناسك العمرة، بالإضافة إلى زيارة المسجد النبوي الشريف، إلى جانب حضور الأنواع المختلفة من الفعاليات السياحية التي تقام داخل المملكة.

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وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، أنها سوف تمنح تأشيرة مرور مجانية، تصل صلاحية هذه التأشيرة إلى 3 أشهر، على شرط أن تكون الإقامة لمدة لا تزيد عن 4 أيام فقط داخل أراضي المملكة العربية السعودية، ويتم التقديم على هذه التأشيرة من خلال المنصات الإلكترونية التابعة للخُطوط الجوية السعودية.



وتمنح هذه التأشيرة الزائرين الفرصة لأداء مناسك العمرة وزيارة الأراضي المقدسة، بالإضافة إلى المُشاركة في مجموعة من الأنشطة السياحية المُتنوعة، أما بالنسبة لمن يرغب في بقائه لمدة أطول داخل المملكة، فيمكنه الحصول على تأشيرة العمرة المجانية لمدة 3 أشهر، مع تسديد الرسوم بالبطاقات الائتمانية، من خلال موقع التأشيرات الوطنية الموحد، حيث يتم معالجتها وإعادة إصدارها خلال 24 ساعة.



ويمكن الحصول على تأشيرة العمرة المجانية بكل بساطة عن طريق الحصول على تذكرة طيران على متن الطائرات التابعة للخطوط الجوية السَعودية، ومن ثم تُحول التأشيرة تلقائيا إلى منصة وزارة الخارجية السعودية من أجل معالجة الطلب، ثم بعد ذلك إصدار التأشيرة الرقمية على الفور.



ويتم إرسال التأشيرة إلى المستفيد من خلال البريد الإلكتروني به.



وعن الشروط اللازمة للحصول على تأشيرة العمرة المجاني، فهي تقديم ما يثبت محل الإقامة أثناء الرحلة،وتوفر تذكرة العودة،وتقديم كشف حساب مالي، وتوضيح مسار الرحلة،وتقديم إفادة من العمل.

