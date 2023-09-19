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الثلاثاء، 19-09-2023 10:38 م

تقرير يرصد زيادة ملحوظة في رواتب الموظفين في السعودية

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الوكيل الاخباري- كشف المرصد الوطني للعمل في السعودية نمو معدل أجور المواطنين السعوديين في القطاع الخاص منذ العام 2018 وحتى منتصف 2023، بأكثر من 3 آلاف ريال، لتصل إلى أكثر من 9600 ريال.

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وأشار المرصد إلى أن ارتفاع معدل أجور السعوديين سببه ما تشهده المملكة من نمو وإصلاحات اقتصادية منذ انطلاق برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى نجاح حزم الدعم التي قدمتها الدولة خلال جائحة كورونا، والدعم وتحفيز التنافسية الذي يشهده القطاع الخاص، وارتفاع جاذبية وكفاءة سوق العمل السعودي.

وبين المرصد في تقريره أن أعداد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 20 ألف ريال ارتفع خلال ذات الفترة بنسبة 139%، من 84.7 ألف مواطن في 2018، إلى 202.7 ألف مواطن خلال العام الحالي 2023، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى تحسن المهارات المرتبطة بسوق العمل، وجودة الوظائف وكفاءة بيئة العمل، وارتفاع الطلب على الوظائف التخصصية.

وأبان التقرير زيادة عدد المواطنين الحاصلين على أجور أكثر من 40 ألف ريال خلال ذات الفترة، بنسبة 172%، من 16 ألف مواطن في 2018، إلى 44 ألف مواطن في العام الحالي 2023، كاشفا أن أسباب هذه الزيادة هي زيادة المهارات القيادية لدى المواطنين، وارتفاع الطلب على الكفاءات في المشاريع الكبرى والشركات، وكذلك ارتفاع الطلب على الوظائف التخصصية.

 




 

 


 

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