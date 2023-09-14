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الخميس، 14-09-2023 06:04 م

توجيهات هامة من السعودية بشأن إعصار دانيال

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الوكيل الاخباري- أصدرت القيادة السعودية اليوم الخميس، توجيها لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، بخصوص المتضررين من الفيضانات في ليبيا.

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وجّها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لتقديم مساعدات غذائية وإيوائية لإغاثة المتضررين من الفيضانات التي شهدتها دولة ليبيا الشقيقة.

من جهته، قال عبد الله بن عبد العزيز الربيعة، المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، إن هذا التوجيه الكريم يعد امتدادا للدعم المتواصل الذي تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، للوقوف مع جميع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف الظروف والمحن التي تمر بها.

وأشار إلى أن المساعدات سيقدمها المركز للشعب الليبي الشقيق بالتنسيق مع الهلال الأحمر الليبي، وعدد من المنظمات الإنسانية الدولية العاملة هناك لإتاحتها للمتضررين بأقرب وقت ممكن.

وقد تسبب الإعصار "دانيال" بسيول مدمرة شهدتها العديد من المدن والبلدات الواقعة في الشرق الليبي، لكن درنة كانت الأكثر تضررا.

وبينما ضرب الإعصار الساحل الشرقي الليبي مساء الأحد، قال عدد من سكان درنة إنهم سمعوا دوي انفجارات عندما انهار سدان خارج المدينة.

وجرفت مياه السيول وادي درنة الذي يشق المدينة، ما أدى إلى انهيار بنايات وجرف عدد هائل من السكان إلى البحر. وقدرت السلطات الصحية في شرق ليبيا عدد القتلى في درنة بـ5100 شخص حتى أمس الأربعاء.

 




 

 


 

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