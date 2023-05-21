السعوديّة تكشف عن آخر موعد لمغادرة المعتمرين

الوكيل الاخباري - أعلنت السعوديّة، أن آخر موعد للعمرة وإصدار التصاريح لأدائها هو يوم 15 ذو القعدة الجاري الموافق 4 حزيران 2023.



وأرجعت وزارة الحج والعمرة السعودية، ذلك إلى الاستعداد لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، حيث وصلت اليوم (الأحد)، أولى الرحلات الجوية لضيوف الرحمن إلى المملكة.



وجددت «الحج والعمرة» التأكيد على أن تأشيرة العمرة لا تسمح بأداء مناسك الحج، مشددة على أن آخر موعد لمغادرة المعتمرين هو يوم 29 ذو القعدة الجاري الموافق 18 يونيو 2023.

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