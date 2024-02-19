السعودية : ضبط 3 أشخاص لترويجهم الحشيش بينهم وافد بتأشيرة زيارة

الوكيل الإخباري- قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية على وافدٍ بتأشيرة زيارة من الجنسية اليمنية، وسعوديين في محافظة الخُبر بالمنطقة الشرقية لترويجهم (102) كلجم من مادة الحشيش المخدر، وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وضُبط بحوزتهم سلاح ناري وذخيرة حية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

اضافة اعلان



واهابت الجهات الأمنية السعودية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى السعوديين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق السعودية ، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.





