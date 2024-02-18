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الأحد، 18-02-2024 12:13 م

السعودية.. رئاسة الحرس الملكي تحدد 4 شروط للراغبين بالالتحاق بصفوفها

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الوكيل الإخباري- أعلنت رئاسة الحرس الملكي في المملكة العربية السعودية، الأحد، عن فتح باب القبول للراغبين بالالتحاق بصفوفها برتبة جندي، محددة 4 شروط يجب أن تتوفر في المتقدم.

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جاء ذلك في بيان للحرس الملكي نشرته وكالة الأنباء السعودية وورد فيه: "أعلنت رئاسة الحرس الملكي عن فتح باب القبول والتسجيل اليوم ولمدة أسبوع لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها (رجال) برتبة جندي على تخصص (أمن وحماية)".

وأضافت: "اشترطت الرئاسة على أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية: أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ، وألا يتجاوز عمر المتقدم (23) سنة، وألا يقل طول المتقدم عن (175سم) مع تناسق الطول مع الوزن".

 

 

سي ان ان

 




 

 


 

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