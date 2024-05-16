السعودية: مائة ألف ريال غرامة الحج بلا تصريح

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن بدء تطبيق عقوبة مخالفة أنظمة تعليمات الحج دون تصريح، إذ تصل قيمة العقوبة المقررة نحو 10.000 ريال بحق من يضبط دون توافر أي تصاريح للحج سواءً كان مواطن أو مقيم.

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ويبدأ موعد تطبيق العقوبات التي أقرتها الداخلية أخيراً اعتباراً من الـ 25 من ذو القعدة 25\11\1445 حتى 14 \ 12 \ 1445.



وحسب البيان فإنه الغرامات ستطبق بحق من يقبض عليه في الأماكن التالية: مدينة مكة المكرمة – المنطقة المركزية – المشاعر المقدسة – محطة قطار الحرمين بالرصيفة – كركز الضبط الأمني – مراكز الفرز – مراكز الضبط الأمني المؤقتة.



وتؤكد الداخلية أنها ستضاعف الغرامة ضد المخالفين والبالغة نحو مائة ألف في حال تكرار المخالفة، فضلاً عن ترحيل المقيمين المخالفين لبلادهم ومنعهم من دخول السعودية وفقاً للمدد المحددة، وتهيب الوزارة بالالتزام بأنظمة وتعليمات الحج، وذلك من أجل أن ينعم ضيوف الرحمن بالراحة والطمأنينة.

