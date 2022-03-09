السفارة الروسية في الولايات المتحدة تطالب بإنهاء اضطهاد الروس

الوكيل الإخباري - طالبت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، بإنهاء اضطهاد الروس، معتبرة التهم الموجهة في الولايات المتحدة ضد رئيسة مجلس تنسيق المجتمع الروسي (RCCC) إيلينا برانسون جزءا من حملة ضد روسيا.

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صرحت السفارة الروسية في الولايات المتحدة في بيان أنه "في 8 مارس/ آذار، وجهت وزارة العدل الأمريكية لائحة اتهام إلى رئيسة مجلس تنسيق المجتمع الروسي (RCCC) في الولايات المتحدة، إيلينا برانسون، فيما يتعلق بأنشطتها غير القانونية المزعومة بصفتها عميلة أجنبية لصالح روسيا".



وأضاف البيان: "مثل هذه المزاعم مشينة ولا أساس لها على الإطلاق. وهذا عنصر في حملة واسعة النطاق ضد روسيا... نعتبر اضطهاد إيلينا برانسون عملا عدائيا".



وطالبت السفارة الروسية "بوضع حد لاضطهاد المواطنين"

سبوتنيك عربي



