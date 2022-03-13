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السلطات البريطانية تدعو مواطنيها إلى فتح منازلهم للأوكرانيين

الأحد، 13-03-2022 06:52 م

السلطات البريطانية تدعو مواطنيها إلى فتح منازلهم للأوكرانيين

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الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات البريطانية التي تعرّضت لانتقادات لبطئها وترددها في استقبال أوكرانيين بعد الهجوم الروسي في بلادهم، الأحد، عن برنامج جديد يسمح للبريطانيين باستقبال لاجئين فارّين من الحرب في منازلهم.

وأعلن وزير الإسكان البريطاني مايكل غوف عبر قناة "سكاي نيوز"، أن البرنامج الجديد الذي أُطلقت عليه تسمية Homes for Ukraine (منازل من أجل أوكرانيا) سيسمح باستقبال "عشرات آلاف" الأشخاص الذي سيكون لديهم حقّ الوصول إلى سوق العمل والضمان الاجتماعي والتعليم، حتى لو لم تكن لديهم روابط عائلية مع أشخاص بريطانيين.

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