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الأحد، 03-12-2023 11:34 ص

السلطات التركية تعلن اعتقال زعيم جماعة إجرامية منظمة تعمل في روسيا

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الوكيل الاخباري- قال وزير الداخلية التركي علي إرليكايا اليوم الأحد، أنه تم في إسطنبول، اعتقال المدعو شاميل أميروف أحد رؤوس العصابات الإجرامية المنظمة التي تنشط في روسيا.

وكتب الوزير على شبكة X للتواصل الاجتماعي (تويتر سابقا): "نتيجة لتنفيذ عملية Kafes-15، تم في منطقة ساريير في إسطنبول اعتقال شاميل أميروف، أحد رؤوس العصابات الإجرامية المنظمة التي تحمل اسم Thieves in Law وتنشط في روسيا".

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وأشار الوزير إلى أن شاميل أميروف، كان يعيش في المنطقة المذكورة في إسطنبول.

ووفقا للوزير التركي، كان أميروف ملاحقا من قبل الإنتربول على القائمة "الزرقاء" بتهمة الاحتيال.

ووعد الوزير بأن تواصل السلطات مكافحة جماعات الجريمة المنظمة، بما فيها الجماعات الدولية، وتجار المخدرات.

 




 

 


 

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