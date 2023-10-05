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الخميس، 05-10-2023 10:36 م

السلطات الجزائرية تباشر بتعقيم الطائرات القادمة من أوروبا ضد انتشار بق الفراش

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الوكيل الاخباري- باشرت السلطات الجزائرية اليوم الخميس، على مستوى مطار هواري بومدين الدولي في عملية تعقيم طائرات شركة "طاسيلي" القادمة من أوروبا لمنع تفشي حشرة "بق الفراش" في الجزائر.

وقال المكلف بالاعلام على مستوى طاسيلي للطيران كريم بحار، إن "المواد المستعملة في تعقيم الطائرات تقضي على الحشرات مثل بعوض النمر، كما أن العملية لا تخص فقط البق لكن تشمل الفيروسات والحشرات".

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وقد اتخذت وزارة الصحة الجزائرية عدة إجراءات إستباقية لمحاربة أي تطور وبائي أو ضرر ناجم عن الحشرات الضارة مثل "بق الفراش".

وطالبت بمراقبة صحية للطائرات والسفن ووسائل النقل البري وتطهيرها في إطار تدابير استباقية في المعابر ومنافذ الحدود لتجنب انتشار حشرة "بق الفراش" وحفاظا على الصحة العامة.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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