السلطات الصحية السعودية تطلق تحذيرا عاجلا من منتج للعناية بالبشرة

الوكيل الاخباري - أطلقت السلطات الصحية السعودية، اليوم الأربعاء 17 مارس/آذار، تحذيرا عاجلا، بسبب منتج يحتوي على البكتيريا والزرنيخ.

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ونشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، بيانا نقله موقع "سبق"، تضمن تحذيرا من منتج للعناية بالبشرة.

واكتشفت السلطات الصحية السعودية أن هذا المنتج التجميلي، يحتوي على نسب عالية من البكتيريا والزرنيخ.



وقالت الهيئة: "تم تحليل عينات من منتجات التجميل للعناية بالبشرة للتأكد من سلامتها، واكتشفنا أن نسب البكتيريا تجاوزت الحد الأقصى المسموح به، بالإضافة إلى احتوائه على نسب عالية من الزرنيخ تجاوزت أيضا الحد المسموح به".



وقالت الهيئة: "البكتيريا توجد في منتجات التجميل لعدة أسباب، منها عدم اتباع أسس التصنيع الجيد في أثناء مراحل تصنيع المنتج ومرحلة التعبئة والتغليف، أو بسبب تخزين المنتج في ظروف وبيئة غير مناسبتين، ويعد تلوث منتجات التجميل بالبكتيريا أمر غير مسموح به، إلا إذا كان التلوث من نوع البكتيريا غير الضارة، وبنسبة لا تتجاوز الحد المسموح به، ويؤدي التعرض لنسب عالية من البكتيريا إلى مخاطر صحية على المستهلك".



وتابعت الهيئة "إذا تعرض الجسم لفترات طويلة لمعدن الزرنيخ يؤدي إلى تراكمها في الجلد والشعر والأظافر، ويمكن أن يؤدي إلى التهاب الجلد وفرط التصبغ وفقدان الشهية، كذلك قد يؤدي إلى أعراض أشد خطورة، وتزداد كلما زادت فترة التعرض".

ووجهت الهيئة السعودية مستخدميها "بعدم استخدام تلك المنتجات، والتخلص من العينات الموجودة لديهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

سبوتنيك

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