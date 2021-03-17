الأربعاء 17-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

تواصل ارتفاع إصابات ووفيات كورونا في إيطاليا

الخدمات الطبية تطلق خدمة الاستشارة عن بعد

صدور تعليمات منح العلاوات الإضافية في الجريدة الرسمية

مدير الامن العام يوعز بالتحقيق بالتجاوزات التي ظهرت أثناء إلقاء القبض على الشخص الذي صدم دورية بعمان

بريطانيا تسجل 5758 إصابة و141 وفاة جديدة بكورونا

الخرابشة : لا يوجد توصية بحظر شامل واقترحنا عودة الفردي والزوجي

تعليق دوام مديرية عمل البلقاء الخميس

الخرابشة يطالب بوقف الفحوصات العشوائية لكورونا

الكسبي يبحث مع العمل الدولية الصيانة الروتينية للطرق

تعليق الدوام في بعض مديريات وزارة الأشغال

الأربعاء، 17-03-2021 09:26 م

السلطات الصحية السعودية تطلق تحذيرا عاجلا من منتج للعناية بالبشرة

image


الوكيل الاخباري - أطلقت السلطات الصحية السعودية، اليوم الأربعاء 17 مارس/آذار، تحذيرا عاجلا، بسبب منتج يحتوي على البكتيريا والزرنيخ.

اضافة اعلان

ونشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، بيانا نقله موقع "سبق"، تضمن تحذيرا من منتج للعناية بالبشرة.

 

واكتشفت السلطات الصحية السعودية أن هذا المنتج التجميلي، يحتوي على نسب عالية من البكتيريا والزرنيخ.


وقالت الهيئة: "تم تحليل عينات من منتجات التجميل للعناية بالبشرة للتأكد من سلامتها، واكتشفنا أن نسب البكتيريا تجاوزت الحد الأقصى المسموح به، بالإضافة إلى احتوائه على نسب عالية من الزرنيخ تجاوزت أيضا الحد المسموح به".


وقالت الهيئة: "البكتيريا توجد في منتجات التجميل لعدة أسباب، منها عدم اتباع أسس التصنيع الجيد في أثناء مراحل تصنيع المنتج ومرحلة التعبئة والتغليف، أو بسبب تخزين المنتج في ظروف وبيئة غير مناسبتين، ويعد تلوث منتجات التجميل بالبكتيريا أمر غير مسموح به، إلا إذا كان التلوث من نوع البكتيريا غير الضارة، وبنسبة لا تتجاوز الحد المسموح به، ويؤدي التعرض لنسب عالية من البكتيريا إلى مخاطر صحية على المستهلك".


وتابعت الهيئة "إذا تعرض الجسم لفترات طويلة لمعدن الزرنيخ يؤدي إلى تراكمها في الجلد والشعر والأظافر، ويمكن أن يؤدي إلى التهاب الجلد وفرط التصبغ وفقدان الشهية، كذلك قد يؤدي إلى أعراض أشد خطورة، وتزداد كلما زادت فترة التعرض".

 

ووجهت الهيئة السعودية مستخدميها "بعدم استخدام تلك المنتجات، والتخلص من العينات الموجودة لديهم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

 

سبوتنيك

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
جيش

الجيش المصري يجهز المواطنين لمواجهة الكوارث

بايدن

بايدن: سحب جميع الجنود الأميركيين من أفغانستان صعب

1485066-1952466589

النرويج تعلن الدخول في موجة ثالثة لفيروس كورونا

c1_2011423_201031104549

نزوح أكثر من 10 ملايين شخص خلال 6 شهور بسبب الكوارث المناخية

6051f89842360456b728da98

شركة روسية ستنقب عن النفط في بحر سوريا

2021-03-16T212851Z_924820373_RC2LCM9A5F1L_RTRMADP_3_USA-ELECTION-CYBER-SANCTIONS

روسيا تنفي تدخلها في الانتخابات الامريكية

أخبار متعلقة
السعودية

السعودية تدين اقتحام القصر الرئاسي في عدن

السعودية

السعودية : تسهيل إجراءات توظيف الأجانب

c1_3581845

توجيه عاجل في السعودية بعد فاجعة الرياض - صورة

042-330x186

تنديد اوروبي بهجوم الحوثيين على مدينة مأرب اليمنية والسعودية

1020276923_0_13_1200_662_1000x541_80_0_0_77f7da26839b0cbbce8418aa5810c932

مناورات بحرية بين فرنسا والسعودية

ddddd

السعودية: نحرص على أمن واستقرار السودان