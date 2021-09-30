الخميس 30-09-2021
الوكيل الاخباري

السماح لفئة عمرية بأداء العمرة بشرط

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الخميس، 30-09-2021 12:07 م

السماح لفئة عمرية بأداء العمرة بشرط

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الوكيل الاخباري- ذكرت مصادر أن وزارة الحج والعمرة، أصدرت تعليمات جديدة فيما يتعلق بأداء العمرة لمن تجاوزت أعمارهم الـ70 عاماً.

وأوضحت المصادر السعودية، أن الوزارة سمحت لهذه الفئة العمرية بإصدار لأداء العمرة عبر تطبيق “توكلنا”، أو “اعتمرنا” ، مبينة وفقا لصحيفة “عكاظ” أنه لن يسمح لمن تجاوزت أعمارهم 70 عامًا بأداء العمرة إلا بعد اكتمال تحصينهم بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”.

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يذكر أن الوزارة السعودية كانت قد قصرت العمرة على من تتراوح أعمارهم من 18 و70 عاما، وأن من تجاوزت أعمارهم الـ70 عاما لا يمكنهم أداء العمرة حتى وإن تلقوا التطعيم.

 

المصدر: مزمز

 




 

 


 

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