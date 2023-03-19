السوداني: العراق أصبح حاضنة للحوارات الدولية

الوكيل الإخباري - أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن العراق استعاد مكانته الطبيعية حاضنا للحوارات بين الأطراف الخارجية.

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وقال السوداني في كلمته بمؤتمر حوار بغداد، إن حكومته رسمت برنامجاً طموحاً للنهوض بالعراق، من خلال عدم التهاون مع أي خلل قد يتسبب باستغلال أموال الشعب. وأضاف أن العراق يمتلك المقومات للنهوض عبر آلية مواجهة جائحة الفساد التي هي معركة كبرى.



وقال إن حكومته رسمت برنامجاً طموحاً للنهوض بالعراق، وعقدت العزم لاستعادة مكانته الطبيعية حاضنا للحوارات بين الجهات الدولية المتخاصمة.



بترا