الأحد 19-03-2023
الوكيل الاخباري

"إيجابي" ينظم ورشة حول شمول المرأة بالقطاع الصناعي

4 مترشحين لانتخابات رئاسة بلدية باب عمان

إصابة مستوطنين بعملية إطلاق نار في نابلس

السفارة التركية تحتفل بيوم الشهيد في السلط

رئيس مجلس النواب يلتقي سفيري الجزائر وبريطانيا

الهواري يلتقي وفد معهد أبحاث الجيش الأميركي ومؤسسة البحوث الطبية

لقاء مفتوح في "الأردنية" بمناسبة اليوم العالمي للعمل الاجتماعي

الموافقة على مشروع نظام السِّجل الإلكتروني

الحكومة : يوم الآثار الأردني في 27 حزيران

قرار حكومي بشأن شهر رمضان المُبارك

الأحد، 19-03-2023 04:30 م

السوداني: العراق أصبح حاضنة للحوارات الدولية

714240Image1


الوكيل الإخباري - أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أن العراق استعاد مكانته الطبيعية حاضنا للحوارات بين الأطراف الخارجية.

اضافة اعلان


وقال السوداني في كلمته بمؤتمر حوار بغداد، إن حكومته رسمت برنامجاً طموحاً للنهوض بالعراق، من خلال عدم التهاون مع أي خلل قد يتسبب باستغلال أموال الشعب. وأضاف أن العراق يمتلك المقومات للنهوض عبر آلية مواجهة جائحة الفساد التي هي معركة كبرى.


وقال إن حكومته رسمت برنامجاً طموحاً للنهوض بالعراق، وعقدت العزم لاستعادة مكانته الطبيعية حاضنا للحوارات بين الجهات الدولية المتخاصمة.

 

بترا

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64170578423604657704a687

الإمارات تحيي مدفع الإفطار خلال شهر رمضان

641706a34c59b74e0207b70a

محمد بن زايد خلال لقائه بالأسد يؤكد على أهمية عودة سوريا لمحيطها العربي

علم-كازاخستان-ج-852x480

مراقب دولي يشيد بانتخابات كازاخستان

6416fd994c59b732306fe1f7

العراق.. قرار جديد بشأن منح إجازات حيازة وحمل السلاح

3202230144228423511530

السعودية تحدد موعد تحري هلال رمضان الثلاثاء

6416f28f423604217d7c3b9d

وزير الخارجية الإيراني: سألتقي قريبا وزير الخارجية السعودي

أخبار متعلقة
1678192210647

السوداني: العراق مفتاح لأمن المنطقة واستقرارها

thumbs_b_c_702a5ba396d1805f554508f73b116d02

غوتيريش: ندعم العراق للتغلب على التحديات وتعزيز الديمقراطية

127-103920-america-yemen-77-looted-artifacts_700x400

الولايات المتحدة تعيد لليمن 77 قطعة أثرية منهوبة

63f464da4236044a403d5050

لبنان.. تكليف وزير الداخلية بحصر المباني المتصدعة

image - 2023-02-20T084739.252

الناتو يرسل حاويات لإقامة مساكن مؤقتة في تركيا

image - 2023-02-19T100845.044

هولندا تعلن تقليص عدد الدبلوماسيين الروس في لاهاي