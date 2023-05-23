الثلاثاء 23-05-2023
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الثلاثاء، 23-05-2023 02:49 م

السوداني: العراق خطا خطوات لإزالة آثار الإرهاب

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الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، الثلاثاء أن العراق خطا خطوات كبيرة على صعيد إزالة الآثار والآلام الإنسانية التي خلّفها الإرهاب.

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وقال السوداني خلال استقباله، اليوم، دوقة أدنبرة الأميرة صوفي هيلين ريز، إن العراق بذل جهوداً لدعم النساء من الإيزيديات وباقي المكوّنات، اللاتي تعرّضن لأبشع ظلم واعتداء، وأطلق برامجَ لحمايتهنّ وتوفير كلّ أشكال الدعم لهنّ، فضلاً وملاحقة الإرهابيين والقصاص منهم.


وأضاف أن العراق خطا خطوات كبيرة على صعيد إزالة الآثار والآلام الإنسانية التي خلّفها الإرهاب.


من جانبها، أشادت، دوقة أدنبرة، بجهود الحكومة العراقية في الجانب الإنساني وتبني الاستراتيجية الوطنية لدعم المرأة، فضلاً عن الانفتاح للتعاون مع المنظمات الدولية والاطلاع على تجارب الدول في التعامل مع ضحايا جرائم الحروب.


بترا

 




 

 


 

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